Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около 08.50, под Ревдой на дороге, ведущей к Среднеуральскому медеплавильному заводу, произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей.
По данным УГИБДД по Свердловской области, 26-летний водитель «ВАЗ-2113» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta, за рулём которой был 63-летний водитель. От удара Granta отбросило на стоящие на парковке Peugeot, а «ВАЗ» на Chevrolet Klan под управлением 50-летнего мужчины.
«В аварии пострадали водители "ВАЗа" и Lada. Освидетельствование на состояние опьянения будет проведено по месту госпитализации в медучреждении»,
– сообщили в ГИБДД.
