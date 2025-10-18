Возрастное ограничение 18+
Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 12-м километре трассы «Богданович – Сухой Лог» произошло смертельное ДТП: погиб человек.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 49-летний водитель Renault Duster при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely MK, за рулём которого был 46-летний мужчина – он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Также в аварии серьёзно пострадала 48-летняя пассажирка Renault. Её с различными травмами доставили в Богдановичскую ЦРБ.
«В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего»,
– сказали в пресс-группе.
