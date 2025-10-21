Возрастное ограничение 18+

В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой

11.57 Среда, 22 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Качканара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о несчастном случае на местном предприятии и направила дело в суд.

Инцидент, о котором идёт речь произошёл в ночную смену – в период с 20.00 8 июля по 01.00 9 июля 2025 года. Согласно материалам дела, начальник производства по изготовлению сэндвич-панелей допустил к работе сотрудницу, которая не проходила обучение и проверку знаний в сфере охраны труда, а также предварительный медицинский осмотр при трудоустройстве. Также на него возлагается вина за то, что он запустил производственное оборудование, не убедившись, что рядом никого нет, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Следствие считает, что из-за этого пострадавшая получила травматический отрыв верхней трети правого предплечья с циркулярной рваной раной правого плеча, переломы правой ключицы и правого голеностопного сустава с наружным вывихом стопы. Причинённый вред расценён как тяжкий.

Начальнику производства меняют 143 статью УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Рассматривать это дело будет Качканарский городской суд.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
