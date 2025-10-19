Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на Объездной дороге машина вылетела с трассы и рухнула в котлован, вырытый коммунальными службами.
По данным Е1.ru, автомобиль был на летней резине, а за рулём находился молодой водитель. Он не справился с управлением и съехал с дороги, сбив блоки, отделяющие проезжую часть от котлована. С ним в машине было ещё трое человек.
По предварительной информации, один из пассажиров погиб, водитель и ещё два человека сейчас в больнице.
