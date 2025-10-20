Возрастное ограничение 18+
На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший вторник, 21 октября, около 16.00 в Серовском районе на 40-м километре трассы «Серов – Сосьва – Гари» 51-летний водитель Daewoo Matiz насмерть сбил 52-летнего велосипедиста.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, он скончался на месте происшествия ещё до того, как подоспела скорая. Известно, что погибший – жил в деревне Морозково.
У водителя Daewoo Matiz 26 лет стажа, ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 7 раз. В момент ДТП он был трезв. По его словам, велосипедист ехал посреди проезжей части, и в какой-то момент резко повернул.
«Состояние погибшего в момент аварии будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы»,
– сказали в ГИБДД.
