За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров

За вчерашние сутки подразделения МЧС России потушили четырнадцать пожаров на территории Свердловской области. Ровно половина из этих возгораний произошла в жилом секторе. К сожалению, в результате пожаров пострадал один человек. Однако благодаря профессионализму сотрудников МЧС были спасены семнадцать человеческих жизней.Крупнейший пожар понедельника случился в городе Серове на улице Кутузова. Огнём были охвачены два частных жилых дома, баня, гараж и различные надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 375 квадратных метров. На месте происшествия работали четырнадцать специалистов и четыре единицы спецтехники. Потребовалось 134 минуты, чтобы полностью справиться с огненной стихией. В результате этого инцидента пострадал мужчина, который был экстренно госпитализирован. Причина столь масштабного пожара сейчас устанавливается.В Первоуральске на проспекте Ильича возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Горели домашние вещи на площади всего четыре квадратных метра. Огнеборцы ликвидировали огонь за 19 минут, перед этим эвакуировав из здания семнадцать человек. Для тушения привлекались десять пожарных и три единицы техники.В Нижнем Тагиле загорелся мусор в мусоросборнике девятиэтажки, а в Екатеринбурге огонь уничтожил садовый дом в товариществе «60 лет Октября». В поселке Шабровский пожар повредил производственное здание, где горели деревянные поддоны и пиломатериалы.