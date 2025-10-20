Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге женщина попала в больницу после конфликта с мужем
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга, которую жестоко избил муж во дворе на Билимбаевской, поделилась со СМИ подробностями конфликта.
В минувшее воскресенье, 19 октября, в телеграм-канале «Четвёртого канала», опубликовали видео, на котором видно, как мужчина избивает женщину. Горожанка рассказала ресурсу, что хотела расстаться с супругом из-за того, что он не приносил деньги в семью.
По её словам, у неё четыре ножевых ранения, сломана лицевая кость, порезано сухожилие, было кровоизлияние в мозг. Сейчас она остаётся в больнице.
Сообщается, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.
«Он жил как хотел. Было тяжело, денег он не давал. За тот месяц, который я без него прожила, он дал только тысячу рублей. У меня двое детей и бабушка. Из-за этого решила попрощаться с этим человеком, ничего хорошего он не несёт»,
– говорит женщина.
