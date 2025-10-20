В Екатеринбурге женщина попала в больницу после конфликта с мужем

– говорит женщина.

«Он жил как хотел. Было тяжело, денег он не давал. За тот месяц, который я без него прожила, он дал только тысячу рублей. У меня двое детей и бабушка. Из-за этого решила попрощаться с этим человеком, ничего хорошего он не несёт»,