Автомобилистов предупреждают о ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о частичном перекрытии дороги на 319-м километре Пермского тракта, в районе Первоуральске, из-за ДТП.
Как сообщают в УГИБДД по Свердловской области, на трассе в сторону Перми опрокинулся грузовик.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники ДПС.
«Проезжая часть частично перекрыта, организовано движение по одной полосе. Объезд возможен через Первоуральск со съездом на 326-м километре и возвращением на 316-м километре»,
– сказали в пресс-группе.
