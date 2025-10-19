Возрастное ограничение 18+
МЧС России поделилось «огненной» статистикой минувшего уик-энда в Свердловской области
Фото: МЧС по Свердловской области
Спасатели МЧС России подвели итоги оперативной работы за минувшие субботу и воскресенье — 18 и 19 октября. Согласно сводке министерства, за два дня огнеборцы ликвидировали в общей сложности 34 пожара.
В субботу было зарегистрировано 19 возгораний, а в воскресенье их количество снизилось до 15. Значительная часть происшествий, а именно 14 случаев, произошла в жилом секторе.
Крупный пожар случился в селе Чубаровском по улице Первомайская. Там огнём была уничтожена кровля частного дома, повреждены стены и домашнее имущество. Полностью сгорели баня, надворные постройки и автомобиль ВАЗ-2120. В результате этого инцидента пострадали два человека.
Ещё одна трагедия произошла в Екатеринбурге, в садовом товариществе «Большая поляна». Здесь полностью сгорел частный дом и погибли два человека.
В остальных случаях двух выходных, во многом благодаря спасателям, удалось обойтись без жертв и пострадавших. Так, в Екатеринбурге во время пожара на улице Блюхера из многоэтажки были спасены 11 человек. Ещё одного человека спасли в Верхней Туре во время пожара в бане.
Пожары вспыхивали на самых разных объектах: в жилых домах, квартирах, кафе и ангарах. Например, в Екатеринбурге на улице Техническая огонь повредил кафе быстрого питания. А в посёлке Буланаша горел мусор в подъезде жилого дома. Основными причинами возгораний минувших выходных стали нарушения правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем. Серьёзную угрозу представляет неисправная электропроводка — по данным пожарных дознавателей, около 20% попавших в статистику 34 пожаров возникали именно по этой причине.
