В Екатеринбурге 15-летний питбайкер попал в ДТП и угодил в больницу
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Стали известны подробности аварии на перекрёстке улицы Таганской с переулком Серпуховским в Екатеринбурге, где Nissan X-Trail снёс питбайк.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, за рулём Nissan была 46-летняя женщина. Она допустила столкновение с питбайком, когда поворачивала налево с Таганской в сторону переулка. По её словам, она не видела байк из-за того, что у него не было световых приборов.
За рулём питбайка был 15-летний подросток. В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.
«Питбайки, квадроциклы, мопеды и иная мототехника, не имеющая государственной регистрации и не предназначенная для использования на дорогах общего пользования, запрещены для эксплуатации на улицах города. Выезд на питбайке на дороги общего пользования создает реальную угрозу жизни и здоровью как водителя, так и других участников дорожного движения»,
– напомнили в пресс-группе.
