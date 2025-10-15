В Екатеринбурге 15-летний питбайкер попал в ДТП и угодил в больницу





– напомнили в пресс-группе. «Питбайки, квадроциклы, мопеды и иная мототехника, не имеющая государственной регистрации и не предназначенная для использования на дорогах общего пользования, запрещены для эксплуатации на улицах города. Выезд на питбайке на дороги общего пользования создает реальную угрозу жизни и здоровью как водителя, так и других участников дорожного движения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Стали известны подробности аварии на перекрёстке улицы Таганской с переулком Серпуховским в Екатеринбурге, где Nissan X-Trail снёс питбайк.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, за рулём Nissan была 46-летняя женщина. Она допустила столкновение с питбайком, когда поворачивала налево с Таганской в сторону переулка. По её словам, она не видела байк из-за того, что у него не было световых приборов.За рулём питбайка был 15-летний подросток. В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.