В смертельном ДТП под Артёмовским разбился Ford Mondeo





– добавили в пресс-группе.

«По факту ДТП органами внутренних дел проводится расследование, назначены соответствующие экспертизы, в рамках которых будет установлено, были ли пристегнуты ремнем безопасности участники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в 21.47 под Артёмовским разбился Ford Mondeo. В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка. Она скончалась до приезда скорой.По предварительным данным, 48-летний водитель не справился с управлением, когда совершал обгон, и съехал с трассы. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, он был пьян – алкотестер показал 0,719 мг/л алкоголя. На него составили протокол.Известно, что погибшая женщина сидела на заднем сиденье справа. Водителя и ещё двух пассажиров, 36 и 37 лет отпустили домой после осмотра в больнице.