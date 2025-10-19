Возрастное ограничение 18+
В смертельном ДТП под Артёмовским разбился Ford Mondeo
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в 21.47 под Артёмовским разбился Ford Mondeo. В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка. Она скончалась до приезда скорой.
По предварительным данным, 48-летний водитель не справился с управлением, когда совершал обгон, и съехал с трассы. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, он был пьян – алкотестер показал 0,719 мг/л алкоголя. На него составили протокол.
Известно, что погибшая женщина сидела на заднем сиденье справа. Водителя и ещё двух пассажиров, 36 и 37 лет отпустили домой после осмотра в больнице.
По предварительным данным, 48-летний водитель не справился с управлением, когда совершал обгон, и съехал с трассы. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, он был пьян – алкотестер показал 0,719 мг/л алкоголя. На него составили протокол.
Известно, что погибшая женщина сидела на заднем сиденье справа. Водителя и ещё двух пассажиров, 36 и 37 лет отпустили домой после осмотра в больнице.
«По факту ДТП органами внутренних дел проводится расследование, назначены соответствующие экспертизы, в рамках которых будет установлено, были ли пристегнуты ремнем безопасности участники»,
– добавили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пятеро иностранцев попали в ДТП под Шалей, один из них погиб
12 октября 2025
12 октября 2025
Под Режом насмерть сбили 61-летнюю женщину
20 октября 2025
20 октября 2025