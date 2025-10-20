Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Бебеля мужчина избил подростка из-за задетого авто
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после инцидента на Новой Сортировке, где мужчина напал на подростка.
Ранее в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург» опубликовали видео, на котором видно как во дворе дома на улице Бебеля, 156 мужчина с кулаками налетел на молодого человека. За юношу, по данным ресурса, заступили его мама и бабушка, которые были поблизости. Сообщается, что мужчина начал драться из-за того, что кто-то тронул его машину.
Уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ – «хулиганство». Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он ждёт доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщили в Следкоме.
Ранее в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург» опубликовали видео, на котором видно как во дворе дома на улице Бебеля, 156 мужчина с кулаками налетел на молодого человека. За юношу, по данным ресурса, заступили его мама и бабушка, которые были поблизости. Сообщается, что мужчина начал драться из-за того, что кто-то тронул его машину.
Уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ – «хулиганство». Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он ждёт доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщили в Следкоме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пугающим семью ножом ревнивцем заинтересовался глава СК
20 октября 2025
20 октября 2025
После стрельбы у кафе в Берёзовском возбудили уголовное дело
13 октября 2025
13 октября 2025