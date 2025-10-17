Под Режом насмерть сбили 61-летнюю женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшее воскресенье, 19 октября, под Режом под колёса Toyota Previa попала 61-летняя женщина. Она скончалась на месте происшествия.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла примерно в 18:25 на трассе «Невьянск – Реж – Артёмовский – Килачевское». По предварительным данным, две женщины (55 и 61 года) перебегали дорогу, не дойдя до пешеходного перехода, но в зоне его видимости, чтобы успеть на автобус. Однако, не успев на него, они решили вернуться обратно в садовое товарищество. В этот момент 61-летняя женщина попала под машину, а её 55-летняя спутница травм не получила.Установлено, что за рулём Toyota был 40-летний мужчина со стажем 21 год. Ранее он привлекался к ответственности за нарушения ПДД 77 раз. По его словам, он слишком поздно заметил пешеходов. В ГИБДД отметили, что он ехал со скоростью около 80 километров в час при ограниченной видимости. Также там добавили, что одна из женщин была в состоянии алкогольного опьянения – дамы возвращались с корпоратива.