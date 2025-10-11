Молодой водитель в Верхнепышминском районе не справился с управлением, есть жертвы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Верхнепышминском районе 18 октября вечером произошло ДТП с летальным исходом. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась около 20.00 на 3 км автодороги «Подъезд к посёлку Красный».По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны посёлка Красный в направлении города Верхняя Пышма, выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.В результате ДТП пассажирка автомобиля, 18-летняя девушка, скончалась на месте до приезда бригады медиков. Водитель и три пассажирки, две из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинскую организацию для оказания необходимой помощи.