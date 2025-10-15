Возрастное ограничение 18+

Крупные пожары в Свердловской области: есть погибшие и пострадавшие

14.59 Воскресенье, 19 октября 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге в СНТ «Большая поляна» произошёл крупный пожар, унесший жизни двух человек. Горел частный дом с цокольным этажом площадью 100 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 13 огнеборцев и 5 единиц техники МЧС России по Свердловской области за 70 минут.

В селе Чубаровском на улице Первомайская загорелся частный дом. Площадь пожара составила 210 квадратных метров, повреждены стены и имущество, сгорела баня, надворные постройки и автомобиль ВАЗ-2120. В результате происшествия пострадали двое жителей. Огнём занимались 7 специалистов и 2 единицы техники, пожар был потушен за 109 минут.

Кроме того, в Екатеринбурге на улице Техническая загорелось кафе быстрого питания. Площадь повреждений составила 70 квадратных метров, пострадали торговое оборудование, мебель, продукты питания, внутренняя отделка и кровля. Пожар был ликвидирован 18 специалистами и 4 единицами техники за 71 минуту.

По данным МЧС России по Свердловской области, за прошедшие сутки ликвидированы 19 пожаров, из них 8 произошли в жилом секторе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Из двух десятков свердловских пожаров вторника только пять пришлись на жилой сектор
15 октября 2025
Полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области за два выходных
13 октября 2025
Сравнительно спокойные сутки выдались у свердловских пожарных
16 октября 2025
Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
10 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:14 Молодой водитель в Верхнепышминском районе не справился с управлением, есть жертвы
14:59 Крупные пожары в Свердловской области: есть погибшие и пострадавшие
14:11 Куда сходить в Свердловской области с 20 по 26 октября
13:12 Свердловскую область накроют туманы и ночные морозы до −8 °C
12:43 В Свердловской области нашли привязанный к дереву скелет женщины
11:12 Жителей Свердловской области призвали не верить сообщениям о закрытых АЗС
18:18 Министр природных ресурсов сообщил о завершении пожароопасного сезона в Свердловской области
17:46 В Екатеринбурге появились плакаты в поддержку задержанных уличных музыкантов из Петербурга
16:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
16:26 Первый арт-объект Уральской индустриальной биеннале открылся в Рефтинском
15:45 Семь ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-10 Урала по версии Wheretoeat
15:32 От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
14:50 Лишённый прав водитель устроил ДТП на светофоре в Нижнем Тагиле и погиб
13:45 Более 600 кг рыбной продукции отправили из Екатеринбурга в ОАЭ
13:26 Авито и Корпорация МСП подготовили обзор ключевых трендов для МСП
12:51 Кандидаты на выборах губернатора Свердловской области потратили почти 94 миллиона рублей
11:11 Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
21:47 До начала зимы автопарк Свердловской области должны пополнить 209 новых автобусов
21:08 В Ревде внучка подменила деду 500 тысяч рублей «билетами банка приколов»
20:00 В аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной партией гильотинных ножей
19:52 В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
19:37 «Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ в перевозке пассажира
19:21 Житель Верхней Пышмы лишился автомобиля из-за повторного пьяного вождения
19:05 В четверг в Свердловской области горело в десяти местах
17:05 Дожди и гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
16:49 В Роспотребнадзоре заявили об улучшении ситуации с воздухом в Свердловской области
Все новости Свердловской области
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
Все новости России и мира
15:14 Молодой водитель в Верхнепышминском районе не справился с управлением, есть жертвы
14:59 Крупные пожары в Свердловской области: есть погибшие и пострадавшие
14:11 Куда сходить в Свердловской области с 20 по 26 октября
13:12 Свердловскую область накроют туманы и ночные морозы до −8 °C
12:43 В Свердловской области нашли привязанный к дереву скелет женщины
11:12 Жителей Свердловской области призвали не верить сообщениям о закрытых АЗС
18:18 Министр природных ресурсов сообщил о завершении пожароопасного сезона в Свердловской области
17:46 В Екатеринбурге появились плакаты в поддержку задержанных уличных музыкантов из Петербурга
16:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
16:26 Первый арт-объект Уральской индустриальной биеннале открылся в Рефтинском
15:45 Семь ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-10 Урала по версии Wheretoeat
15:32 От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
14:50 Лишённый прав водитель устроил ДТП на светофоре в Нижнем Тагиле и погиб
13:45 Более 600 кг рыбной продукции отправили из Екатеринбурга в ОАЭ
13:26 Авито и Корпорация МСП подготовили обзор ключевых трендов для МСП
12:51 Кандидаты на выборах губернатора Свердловской области потратили почти 94 миллиона рублей
11:11 Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
21:47 До начала зимы автопарк Свердловской области должны пополнить 209 новых автобусов
21:08 В Ревде внучка подменила деду 500 тысяч рублей «билетами банка приколов»
20:00 В аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной партией гильотинных ножей
19:52 В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
19:37 «Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ в перевозке пассажира
19:21 Житель Верхней Пышмы лишился автомобиля из-за повторного пьяного вождения
19:05 В четверг в Свердловской области горело в десяти местах
17:05 Дожди и гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
16:49 В Роспотребнадзоре заявили об улучшении ситуации с воздухом в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK