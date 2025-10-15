Крупные пожары в Свердловской области: есть погибшие и пострадавшие

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге в СНТ «Большая поляна» произошёл крупный пожар, унесший жизни двух человек. Горел частный дом с цокольным этажом площадью 100 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 13 огнеборцев и 5 единиц техники МЧС России по Свердловской области за 70 минут.В селе Чубаровском на улице Первомайская загорелся частный дом. Площадь пожара составила 210 квадратных метров, повреждены стены и имущество, сгорела баня, надворные постройки и автомобиль ВАЗ-2120. В результате происшествия пострадали двое жителей. Огнём занимались 7 специалистов и 2 единицы техники, пожар был потушен за 109 минут.Кроме того, в Екатеринбурге на улице Техническая загорелось кафе быстрого питания. Площадь повреждений составила 70 квадратных метров, пострадали торговое оборудование, мебель, продукты питания, внутренняя отделка и кровля. Пожар был ликвидирован 18 специалистами и 4 единицами техники за 71 минуту.По данным МЧС России по Свердловской области, за прошедшие сутки ликвидированы 19 пожаров, из них 8 произошли в жилом секторе.