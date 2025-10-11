Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

16.35 Суббота, 18 октября 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки на территории Свердловской области пожарные ликвидировали 15 возгораний. Четыре из них произошли в жилом секторе. В одном случае есть погибший. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице Фрунзе произошёл пожар в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Горели личные вещи на площади 12 квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили хозяйку квартиры без признаков жизни.

На месте работали 12 специалистов и 4 единицы техники. Возгорание было ликвидировано за 47 минут. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание нагревательного прибора.

По информации МЧС России по Свердловской области, короткое замыкание электропроводки стало причиной 20% пожаров, зарегистрированных за сутки. В 26% случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
