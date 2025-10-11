В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки на территории Свердловской области пожарные ликвидировали 15 возгораний. Четыре из них произошли в жилом секторе. В одном случае есть погибший. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В Екатеринбурге на улице Фрунзе произошёл пожар в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Горели личные вещи на площади 12 квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили хозяйку квартиры без признаков жизни.На месте работали 12 специалистов и 4 единицы техники. Возгорание было ликвидировано за 47 минут. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание нагревательного прибора.По информации МЧС России по Свердловской области, короткое замыкание электропроводки стало причиной 20% пожаров, зарегистрированных за сутки. В 26% случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.