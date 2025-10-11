Водитель без прав погиб в ДТП с «Рено Логан» на светофоре в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле сегодня около 04.00 произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке улицы Юности в районе дома № 2 «А». В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте, его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу, сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 23-летний водитель «Лады» ехал слишком быстро, потерял управление и врезался в «Рено Логан», которым управлял 29-летний мужчина. «Рено» остановился на красный сигнал светофора. После удара «Ладу» занесло, машина наехала на бетонное ограждение и перевернулась.Автоинспекторы выяснили, что погибший ранее был лишен права управления за вождение в состоянии опьянения, а после окончания срока лишения не восстановил права. Кроме того, ни он, ни пассажир «Лады» не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель «Рено Логан» был трезв и не имел нарушений за последний год.На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа провели необходимые процессуальные действия. Назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую для определения состояния погибшего водителя в момент аварии, ведется расследование.