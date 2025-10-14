Возрастное ограничение 18+
Любитель эффектных видео прокатился по Плотинке и получил шесть административных протоколов
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области установили личность водителя, который устроил опасную езду по пешеходной зоне на набережной Городского пруда в Екатеринбурге. Поводом для проверки стало видео, опубликованное в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», где автомобиль на высокой скорости движется по набережной.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, за рулем находился 21-летний житель Екатеринбурга, имеющий водительский стаж менее двух лет. Молодой человек пояснил, что проехал по пешеходной зоне намеренно, чтобы снять эффектный видеоролик для размещения в интернете.
В отношении водителя сотрудники Госавтоинспекции оформили ряд административных материалов. Ему вменены нарушения Правил дорожного движения по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару, ч. 1 ст. 12.36.1 КоАП РФ за использование телефона во время управления транспортным средством, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО, ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ за нарушение требований дорожного знака, ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ за нестандартные государственные регистрационные знаки и ст. 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности. Кроме того, с ним провели профилактическую беседу.
