В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня днём, 17 октября, в Ревде на улице Республиканской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автопоезда. Инцидент привёл к временному ограничению движения по указанной улице.
По предварительным данным, около 13.30 в районе дома № 61 водитель автомобиля «Renault» с полуприцепом «Schmitz» при проезде под мостом не учёл габаритную высоту транспортного средства. В результате автопоезд задел конструкцию мостового сооружения и перевозимая им пустая цистерна опрокинулась.
Водитель, возраст которого 44 года, в момент происшествия был трезв. Для ликвидации последствий ДТП и обеспечения безопасности движение по улице Республиканской было временно ограничено.
