В четверг в Свердловской области горело в десяти местах
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
За прошедшие сутки на территории Свердловской области пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 10 возгораний. Семь из пожаров произошли в жилом секторе.
Одним из наиболее серьёзных происшествий вчерашнего четверга стало возгорание в Краснотурьинске. На улице Серова там горели внутренняя отделка и домашние вещи в квартире жилого дома. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. До прибытия спасателей по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 20 человек. Ликвидация возгорания заняла у шести пожарных 17 минут.
В Невьянске на улице Профсоюзов горело имущество в жилом доме. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Три человека успели покинуть помещение до прибытия пожарных. На месте работали три единицы техники и семь огнеборцев. Пожар потушили за 15 минут.
Ещё один значительный пожар произошёл в Нижней Салде — на улице 22-го съезда КПСС загорелся пол в частном доме. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидировали всего за три минуты.
