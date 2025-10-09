Возрастное ограничение 18+
Утром в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сбили 64-летнюю женщину
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, примерно в 09.30, в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов 74-летний водитель Lada сбил 64-летнюю женщину.
По данным городской ГИБДД, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП с различными травмами её увезли в больницу.
Установлено, что у водителя 41 год стажа. К административной ответственности он ранее привлекался 14 раз. На него составили протокол по статье 12.12 КоАП РФ за проезд на «красный».
В ГИБДД призывают водителей снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и не допускать выезд на запрещающий сигнал светофора.
