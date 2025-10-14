Сравнительно спокойные сутки выдались у свердловских пожарных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После череды «жарких» дней, когда за сутки на территории Свердловской области вспыхивало по нескольким десяткам пожаров, минувшая среда выдалась относительно спокойной. Пожарные выезжали всего на восемь вызовов, половина из которых исходила из жилого сектора.Правда, пожары среды выдались крупными. Так, в посёлке Шаля на улице Подгорная загорелись частный дом и надворные постройки. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров. В тушении участвовали три единицы техники и восемь пожарных, которые полностью ликвидировали возгорание за 85 минут. В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в местное медицинское учреждение.Ещё более крупный пожар случился в селе Юва Красноуфимского округа, где огнём был повреждён ангар для хранения картофеля и сельскохозяйственная техника. Общая площадь возгорания составила 980 квадратных метров. На месте работали 19 специалистов в сопровождении шести пожарных машин. Пламя удалось потушить за 141 минуту.Кроме того, пожарные ликвидировали вчера возгорание в деревне Шушары по улице Революции, где горели стены частного дома и имущество на площади в 70 квадратных метров. Пожар потушили за 15 минут силами двух единиц техники и семи огнеборцев. А в посёлке Юшала загорелся пластиковый мусорный контейнер. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, и на устранение пожара у огнеборцев ушло всего две минуты.