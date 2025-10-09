Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге подросток в тайне от родителей купил машину и попал в серьёзное ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 15 октября, около 21.50 под Екатеринбургом на железнодорожном переезде возле станции «Сысерть» лоб в лоб столкнулись «ВАЗ» и Volkswagen.
В результате ДТП серьёзно пострадал водитель «ВАЗа». Как установили сотрудники ГИБДД, за рулём отечественной машины был 16-летний парень – он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Юношу доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга, сообщили в областном УГИБДД.
По предварительным данным, подросток в тайне от родителей купил машину. В день аварии он просил, чтобы его отпустили погулять с друзьями.
В отношении подростка составили несколько протоколов: за вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), за выезд на встречку (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), за отсутствие страховки (по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), за повреждение дорожной инфраструктуры (ст. 12 33 КоАП РФ) и за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью (ст. 12.24 КоАП РФ). Также материалы аварии направлены в подразделение ПДН. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ), не исключается постановка семьи на учёт.
