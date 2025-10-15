СК начал проверку из-за жалоб на перебои с электричеством в свердловском селе Курганово





рассказали в областном СК. «Сегодня в СМИ было опубликовано сообщение о том, что жители села Курганово высказывают недовольство по поводу отсутствия в их домах надлежащего энергоснабжения. Сообщается, что в течение дня электричество неоднократно отключается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Следственный комитет начал проверку в связи с жалобами жителей свердловского села Курганово на проблемы с электричеством.По некоторым данным, проблемы с электричеством есть не только в жилых домах, но и в детских садах, школах и больницах.Следователи проверяют ситуацию на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – «оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».