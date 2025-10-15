Возрастное ограничение 18+
СК начал проверку из-за жалоб на перебои с электричеством в свердловском селе Курганово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет начал проверку в связи с жалобами жителей свердловского села Курганово на проблемы с электричеством.
По некоторым данным, проблемы с электричеством есть не только в жилых домах, но и в детских садах, школах и больницах.
Следователи проверяют ситуацию на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – «оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».
«Сегодня в СМИ было опубликовано сообщение о том, что жители села Курганово высказывают недовольство по поводу отсутствия в их домах надлежащего энергоснабжения. Сообщается, что в течение дня электричество неоднократно отключается»,
– рассказали в областном СК.
По некоторым данным, проблемы с электричеством есть не только в жилых домах, но и в детских садах, школах и больницах.
Следователи проверяют ситуацию на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – «оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В свердловском посёлке Курганово вспыхнул крупный пожар
15 октября 2025
15 октября 2025
В Екатеринбурге жильцы пожаловались на кальянную в доме
15 октября 2025
15 октября 2025
В Полевском тысячи жителей провели вечер без тепла
15 октября 2025
15 октября 2025