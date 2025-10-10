Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о смерти 15-летнего подростка на Академика Бардина в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что вчера днём в доме на улице Академика Бардина в Екатеринбурге скончался 15-летний подросток.
По данным «КП-Екатеринбург», парень пришёл в гости к своему 16-летнему другу, и они вместе приняли обезболивающие, зачем-то запив их спиртом. Подростки сразу почувствовали себя плохо. Когда юноша потерял сознание, его друг вызвал скорую, но, к сожалению, спасти подростка не удалось. Предварительная причина смерти – отравление лекарственными препаратами, пишет ресурс, ссылаясь на свой источник.
В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев по поводу случившегося.
