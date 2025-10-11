Возрастное ограничение 18+

В Полевском тысячи жителей провели вечер без тепла

20.53 Среда, 15 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В городе Полевском вчера, 14 октября, около 130 домов остались без тепла. Произошло это в результате крупной коммунальной аварии, которой уже заинтересовалась прокуратура.

Сразу после сообщений об аварии прокуратура города Полевского организовала проверку по факту приостановления подачи тепла в жилые дома в результате аварии на магистральной тепловой сети. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что вечером 14 октября 2025 года произошёл порыв трубопровода в районе перекрёстка улиц Фурманова и Бажова. Из-за этого без отопления осталась южная часть города — около 130 домов, где проживает порядка 13 тысяч человек.

По состоянию на вечер 15 октября аварийная ситуация локализована, специалисты приступили к замене повреждённого участка тепломагистрали.

Прокуратура города держит устранение последствий аварии на контроле. Ведомство также организовало мониторинг температурного режима в социальных учреждениях, чтобы не допустить переохлаждения в детских садах, школах и больницах. Также надзорное ведомство намерено проконтролировать, чтобы теплоснабжающая организация произвела перерасчёт платы жителям за период отсутствия отопления.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
