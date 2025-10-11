Возрастное ограничение 18+
В Полевском тысячи жителей провели вечер без тепла
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В городе Полевском вчера, 14 октября, около 130 домов остались без тепла. Произошло это в результате крупной коммунальной аварии, которой уже заинтересовалась прокуратура.
Сразу после сообщений об аварии прокуратура города Полевского организовала проверку по факту приостановления подачи тепла в жилые дома в результате аварии на магистральной тепловой сети. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что вечером 14 октября 2025 года произошёл порыв трубопровода в районе перекрёстка улиц Фурманова и Бажова. Из-за этого без отопления осталась южная часть города — около 130 домов, где проживает порядка 13 тысяч человек.
По состоянию на вечер 15 октября аварийная ситуация локализована, специалисты приступили к замене повреждённого участка тепломагистрали.
Прокуратура города держит устранение последствий аварии на контроле. Ведомство также организовало мониторинг температурного режима в социальных учреждениях, чтобы не допустить переохлаждения в детских садах, школах и больницах. Также надзорное ведомство намерено проконтролировать, чтобы теплоснабжающая организация произвела перерасчёт платы жителям за период отсутствия отопления.
Сразу после сообщений об аварии прокуратура города Полевского организовала проверку по факту приостановления подачи тепла в жилые дома в результате аварии на магистральной тепловой сети. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что вечером 14 октября 2025 года произошёл порыв трубопровода в районе перекрёстка улиц Фурманова и Бажова. Из-за этого без отопления осталась южная часть города — около 130 домов, где проживает порядка 13 тысяч человек.
По состоянию на вечер 15 октября аварийная ситуация локализована, специалисты приступили к замене повреждённого участка тепломагистрали.
Прокуратура города держит устранение последствий аварии на контроле. Ведомство также организовало мониторинг температурного режима в социальных учреждениях, чтобы не допустить переохлаждения в детских садах, школах и больницах. Также надзорное ведомство намерено проконтролировать, чтобы теплоснабжающая организация произвела перерасчёт платы жителям за период отсутствия отопления.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию