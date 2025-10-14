Из двух десятков свердловских пожаров вторника только пять пришлись на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки (то есть, 14 октября) пожарно-спасательные подразделения Свердловской области ликвидировали 20 возгораний. Из них только 5 произошли в жилом секторе. Один человек получил травмы, девять спасены огнеборцами.В Среднеуральске на улице Набережной загорелось имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных из задымленного подъезда были спасены шесть человек, включая троих детей. Огонь был ликвидирован за 25 минут силами 11 специалистов и трёх единиц техники.Крупный пожар произошёл в селе Курганово. На улице Ленина огонь уничтожил три частных дома и надворные постройки на площади 255 квадратных метров. В тушении участвовали 19 огнеборцев и четыре единицы техники, возгорание удалось локализовать за 288 минут. Никто не пострадал.Серьёзный инцидент также зафиксирован в крестьянско-фермерском хозяйстве Бондарева Сысертского муниципального округа: огнём повреждены складское помещение, штабеля леса и пять единиц техники. Общая площадь пожара составила 1150 квадратных метров. С пламенем боролись 24 пожарных при поддержке восьми машин. Полная ликвидация заняла более пяти часов.В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов пожарные потушили возгорание в квартире на третьем этаже пятиэтажки. На площади двух квадратных метров горело домашнее имущество. Из дома спасены три человека, ещё десять эвакуировались самостоятельно. Таким образом, обошлось без пострадавших.Ещё один пожар произошёл в Екатеринбурге: на базе отдыха по улице Маяковского загорелась отделка сауны в гостевом доме. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пожар ликвидировали за 10 минут 14 специалистов и три единицы техники.