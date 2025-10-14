Возрастное ограничение 18+

Из двух десятков свердловских пожаров вторника только пять пришлись на жилой сектор

19.17 Среда, 15 октября 2025
Фото: Вечерние Ведомости
За прошедшие сутки (то есть, 14 октября) пожарно-спасательные подразделения Свердловской области ликвидировали 20 возгораний. Из них только 5 произошли в жилом секторе. Один человек получил травмы, девять спасены огнеборцами.

В Среднеуральске на улице Набережной загорелось имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных из задымленного подъезда были спасены шесть человек, включая троих детей. Огонь был ликвидирован за 25 минут силами 11 специалистов и трёх единиц техники.

Крупный пожар произошёл в селе Курганово. На улице Ленина огонь уничтожил три частных дома и надворные постройки на площади 255 квадратных метров. В тушении участвовали 19 огнеборцев и четыре единицы техники, возгорание удалось локализовать за 288 минут. Никто не пострадал.

Серьёзный инцидент также зафиксирован в крестьянско-фермерском хозяйстве Бондарева Сысертского муниципального округа: огнём повреждены складское помещение, штабеля леса и пять единиц техники. Общая площадь пожара составила 1150 квадратных метров. С пламенем боролись 24 пожарных при поддержке восьми машин. Полная ликвидация заняла более пяти часов.

В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов пожарные потушили возгорание в квартире на третьем этаже пятиэтажки. На площади двух квадратных метров горело домашнее имущество. Из дома спасены три человека, ещё десять эвакуировались самостоятельно. Таким образом, обошлось без пострадавших.

Ещё один пожар произошёл в Екатеринбурге: на базе отдыха по улице Маяковского загорелась отделка сауны в гостевом доме. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пожар ликвидировали за 10 минут 14 специалистов и три единицы техники.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
