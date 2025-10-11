Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, примерно в 07.55, на Сибирском тракте в Екатеринбурге столкнулись Jetour и Mitsubishi. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водитель Jetour выехал на перекрёсток, когда светофор показал «жёлтый» сигнал, вероятно, надеясь проскочить, и столкнулся с Mitsubishi, поворачивающей налево. Среди пострадавших 71-летний водитель Mitsubishi, а также 38-летний водитель Jetour и его пассажиры – 9-летний мальчик и 11-летняя девочка. Они были пристёгнуты, поэтому серьёзных травм повезло избежать, отметили в пресс-группе.По факту аварии проводится проверка. В ГИБДД призвали водителей к предельной бдительности на дорогах и напомнили, что нельзя выезжать на «жёлтый» свет.