В свердловском посёлке Курганово вспыхнул крупный пожар
Кадр из видео: «Екатеринбург ЧП» / t.me/chp_ekb
Вчера вечером в посёлке Курганово Полевского муниципального округа Свердловской области на улице Ленина вспыхнул крупный пожар.
По данным телеграм-канала «Екатеринбург ЧП», загорелись три дома, в которых уже давно никто не жил. В МЧС сообщили, что тушить пожар направили 15 специалистов на четырёх единицах техники. К ним на месте присоединились два добровольца.
По предварительной информации, огонь успел охватить не менее 600 квадратных метров.
