В Екатеринбурге в результате тройного ДТП пострадала 16-летняя пассажирка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня днём, 14 октября, на улице Малышева в Екатеринбурге случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись сразу три автомобиля — «Фиат», «ВАЗ 21093» и «Хендай Элантра».По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Фиат» двигался в сторону улицы Коминтерна и не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством. В результате он допустил столкновение с «ВАЗом», который после удара врезался в стоявший впереди «Хендай Элантра».В аварии пострадала 16-летняя пассажирка «Хендая». Девушка находилась на заднем сиденье, была пристёгнута ремнём безопасности, однако, получила травму. С места происшествия её доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 для оказания медицинской помощи.Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель «Фиата» — местный житель 1972 года рождения, со стажем вождения восемь лет. Мужчина ранее один раз привлекался к административной ответственности. После ДТП он пояснил, что не рассчитал дистанцию и при перестроении в левый ряд допустил столкновение с впереди стоящими автомобилями.За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, в отношении водителя возбуждено административное расследование по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, составлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ — мужчина не был вписан в полис ОСАГО.