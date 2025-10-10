Из 24 свердловских пожаров понедельника 10 пришлась на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки подразделения МЧС России потушили 24 пожара на территории Свердловской области. Из них 10 — в жилом секторе. В одном из случаев пострадал мужчина.В Екатеринбурге на улице Конотопской загорелись личные вещи в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные спасли мужчину, которого впоследствии доставили в медицинское учреждение. С пламенем же справились за 22 минуты: в ликвидации участвовали 13 специалистов и четыре единицы техники. По предварительной информации, причиной происшествия стал поджог.В посёлке Висим на улице Первомайской огонь охватил чердачные перекрытия неэксплуатируемого здания на площади 8 квадратных метров. Шесть пожарных при поддержке двух единиц техники потушили пожар за пять минут.В селе Верховино по улице Строителей полностью выгорела частная баня. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано за восемь минут силами шести специалистов и двух единиц техники.