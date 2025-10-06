Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице Ферганской сбили семилетнего мальчика
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, примерно в 08.15, в Екатеринбурге возле 22-го дома по улице Ферганской на дорогу выбежал семилетний мальчик и попал под машину.
Как рассказали в городской ГИБДД, ребёнок выбежал на пешеходный переход на «красный» и попал под колёса Kia Ria – водитель не успел затормозить. С места ДТП ребёнка увезли в ДГКБ №9. По словам мамы пострадавшего мальчика, он со своим братом шёл в школу.
Теперь представители ГИБДД собираются посетить школу, в которой учится мальчик, чтобы проверить, как хорошо ученики знают правила поведения на дороге. Также материалы, касающиеся самого происшествия, направят в районное подразделение ПДН.
В полиции родителей призывают регулярно говорить с детьми на тему ПДД, а водителей – быть предельно бдительными возле школ и детских садов.
«Почему ребёнок нарушил правила дорожного движения пояснить не смогла. Дома ПДД обговариваются ежедневно»,
– сообщили в пресс-группе.
