СМИ сообщают о нападении неизвестных на спортсменку в Верней Пышме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Неизвестные напали на спортсменку, которая занималась на лыжероллерной трассе в «Манином парке» в Верхней Пышме. Она рассказала «Четвёртому канал», что в какой-то момент к ней подошли незнакомые ей женщина с мужчиной и начали избивать.
По её словам, сначала её избивала только женщина, пока спутник незнакомки стоял и смотрел, потом они начали делать это вместе.
Спортсменка предполагает, что конфликт мог начаться из-за того, что она задела женщину, когда проезжала по трассе. При этом сама пострадавшая уверена, что никого не задевала.
«Женщина схватила меня за одежду, несколько раз пнула в живот ногой, вывернула мне правую руку вместе с пристёгнутой к ней палкой и вновь пнула. Мне удалось снять палки и роллеры и применить самозащиту. Потом они напали на меня вдвоём. Мужчина ударил по лицу, попал по носу. Затем сломал палку, которой я пыталась себя защитить»,
– говорит пострадавшая.
