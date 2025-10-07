Полсотни пожаров прокатилось по Свердловской области за два выходных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие выходные на территории Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 50 возгораний. В субботу у них было 22 вызова, а в воскресенье — 28. В жилом секторе за два дня произошло 24 пожара.В субботу, 11 октября, крупный пожар произошёл в Белоярском округе — в СНТ «Ромашка» по улице Пятая загорелся садовый дом. Огонь повредил кровлю, перекрытие и стены на площади 30 квадратных метров. С возгоранием боролись восемь специалистов и четыре единицы техники. Ликвидировали пламя за 52 минуты.В Нижнем Тагиле на улице Пихтовая загорелся мусор в заброшенном строении, площадь пожара составила 10 квадратных метров, пострадавших нет. В Невьянске по улице Мастеровая сгорели кровля и перекрытие частного дома — пожар площадью 6 квадратных метров потушили за 9 минут.В Екатеринбурге на улице Красина загорелся балкон жилого дома, площадь возгорания составила 10 «квадратов». До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались девять человек. Огонь был потушен за 21 минуту.На следующий день, 12 октября, число пожаров выросло до 28. В Асбесте по улице Чкалова в квартире на пятом этаже горели домашние вещи. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, но при тушении был обнаружен мужчина без признаков жизни.В Первоуральске на улице Павла Зыкина пожар охватил 15 квадратных метров — горели стены и мебель в квартире. С помощью спасательных устройств пожарные спасли двух человек.Самым масштабным за сутки стало возгорание в селе Ключики: частный двухквартирный дом горел на площади 400 квадратных метров. На месте работали 21 специалист и шесть машин, тушение заняло полтора часа.Также пожары были зарегистрированы в сёлах Романово и Мезенское, а в Екатеринбурге на улице Паригория Суетина горел строительный вагончик.