В свердловском посёлке Лосиный пропал 17-летний юноша
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В посёлке Лосиный Берёзовского муниципального округа пропал 17-летний Давид Раков. Его местонахождение неизвестно со вчерашнего дня. Ориентировку на юношу публикует поисковый отряд «Прорыв».
Парень ростом 182 сантиметра, среднего телосложения, с тёмными глазами и русыми волосами. На момент пропажи был одет в серые спортивные штаны, тёмно-коричневую куртку, толстовку с капюшоном и белые кроссовки.
Розыском юноши занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону +7 343 694-75-00 или по номерам 112, 102.
