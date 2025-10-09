Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге подростки напугали страйкбольной гранатой людей в продуктовом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В продуктовом магазине на улице Щорса, 105 в Екатеринбурге подростки взорвали страйкбольную гранату.
По данным Е1.ru, это случилось вчера, 12 октября, в середине дня. Сообщается, что «взрыв» задел женщину и напугал её дочь. Какие именно травмы получила женщина, не уточняется.
В полиции подтвердили информацию и сообщили, что хулиганов уже ищут.
