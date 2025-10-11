Возрастное ограничение 18+
Случайно задавившего геолога машиниста бульдозера будут судить в Невьянске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Невьянске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу машиниста бульдозера, который 28 июля 2025 года случайно задавил геолога.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, несчастный случай произошёл во время горных работ на гидравлике «Горельская» на территории Невьянского лесничества. Машинист не заметил 63-летнего геолога, который находился неподалёку, и наехал на него. В результате мужчина скончался.
Машинисту было предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
