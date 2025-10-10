Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше глухонемой таксист въехал в крыльцо продуктового магазина
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
Накануне вечером в Екатеринбурге недалеко от торгового центра «Омега» в крыльцо продуктового магазина на Ильича, 69 въехала машина такси.
Об аварии рассказали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По данным ресурса, водитель глухонемой – очевидцы по жестам поняли, что он не заметил поребрик.
В городской ГИБДД подтвердили информацию о ДТП и сообщили, что всё обошлось без пострадавших, водителю помогли составить процессуальные документы.
