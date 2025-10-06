Возрастное ограничение 18+
В Талицком районе в смертельном ДТП встретились трактор и Chevrolet
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером в Талицком районе на дороге, связывающей село Смолинское с деревней Зарубина, столкнулись трактор и Chevrolet Lanos.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, за рулём трактора был 40-летний местный житель. Он рассказал, что возвращался с прицепом, полным зерна, с полевых работ, когда впереди увидел Chevrolet. С его слов, иномарка выехала на его полосу.
По предварительным данным, после этого трактор наехал на иномарку задним колесом, после чего съехал в кювет. В результате ДТП погиб 76-летний водитель иномарки. Его пассажиры не пострадали.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, за рулём трактора был 40-летний местный житель. Он рассказал, что возвращался с прицепом, полным зерна, с полевых работ, когда впереди увидел Chevrolet. С его слов, иномарка выехала на его полосу.
По предварительным данным, после этого трактор наехал на иномарку задним колесом, после чего съехал в кювет. В результате ДТП погиб 76-летний водитель иномарки. Его пассажиры не пострадали.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты фиксируют все детали аварии, проводят необходимые замеры и экспертизы. Для проведения следственных действий движение транспорта на данном участке дороги временно организовано в одну полосу»,
– предупредили ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию