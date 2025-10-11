Возрастное ограничение 18+
Пятеро иностранцев попали в ДТП под Шалей, один из них погиб
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Шалинском районе днём 11 октября произошла смертельная авария на 78-м километре автодороги «Первоуральск – Шаля». По данным Госавтоинспекции Свердловской области, автомобиль Volkswagen Polo съехал с дороги и опрокинулся.
По предварительным сведениям, 22-летний водитель не справился с управлением из-за выбора небезопасной скорости. В момент аварии в машине находились пять человек — все жители ближнего зарубежья, направлявшиеся из Екатеринбурга в сторону посёлка Шаля.
Погиб 31-летний пассажир, сидевший сзади слева. Он не был пристёгнут ремнём безопасности и скончался до прибытия медиков. Остальные пассажиры и водитель, которые были пристёгнуты, не пострадали.
