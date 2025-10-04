В Качканаре на карьере мужчина погиб под колёсами поезда

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Качканаре 9 октября на территории Качканарского горно-обогатительного комбината произошёл несчастный случай. Об этом сообщает издание «Новый Качканар».Инцидент случился около 17.40 на железнодорожном перегоне между станциями «Северная» и разгрузочно-погрузочным пунктом Северного карьера магнетита. По предварительным данным, мужчина в гражданской одежде оказался под колёсами состава №022, который двигался задним ходом к месту погрузки под экскаватор №75. Машинист и его помощник заметили пострадавшего уже после наезда.Как сообщили в пресс-службе предприятия изданию Е1, на Евраз КГОК создана комиссия, которая выясняет обстоятельства происшествия. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, зафиксировала у мужчины травмы, несовместимые с жизнью. Его личность устанавливается.