В Качканаре на карьере мужчина погиб под колёсами поезда
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Качканаре 9 октября на территории Качканарского горно-обогатительного комбината произошёл несчастный случай. Об этом сообщает издание «Новый Качканар».
Инцидент случился около 17.40 на железнодорожном перегоне между станциями «Северная» и разгрузочно-погрузочным пунктом Северного карьера магнетита. По предварительным данным, мужчина в гражданской одежде оказался под колёсами состава №022, который двигался задним ходом к месту погрузки под экскаватор №75. Машинист и его помощник заметили пострадавшего уже после наезда.
Как сообщили в пресс-службе предприятия изданию Е1, на Евраз КГОК создана комиссия, которая выясняет обстоятельства происшествия. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, зафиксировала у мужчины травмы, несовместимые с жизнью. Его личность устанавливается.
