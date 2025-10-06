На восточной окраине Екатеринбурга в ДТП погиб водитель, двое пассажиров пострадали

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Вечером 10 октября на Сибирском тракте, в районе СНТ «Колос-33» недалеко от пересечения с Тюменским трактом произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа», двигаясь со стороны посёлка Прохладный, при обгоне в зоне действия знака «Обгон запрещён» не справился с управлением. Машина столкнулась с автомобилем «Опель», после чего выехала на встречную полосу и врезалась в «Пежо».В результате аварии водитель «Киа» скончался на месте до приезда скорой помощи. Его пассажиры, мужчины 42 и 43 лет, получили травмы и были госпитализированы. За рулём автомобиля находился 42-летний мужчина со стажем вождения 17 лет. Водители «Опеля» и «Пежо» — женщины 44 и 46 лет — не пострадали.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые установили обстоятельства и личности всех участников аварии. Причины ДТП будут окончательно определены после проведения экспертиз.