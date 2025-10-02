В Нижнем Тагиле ищут 11-летнего ребёнка, который не вернулся с прогулки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле разыскивают Михаила Ясашных. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, ребёнок ушёл на прогулку 10 октября и не вернулся домой.Михаилу 11 лет, его рост около 150 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза зелёные.На момент пропажи мальчик был одет в красно-чёрную ветровку, красную кофту, синие камуфляжные штаны и чёрные кроссовки.Всех, кто видел Михаила или знает что-либо о его местонахождении, поисковики просят сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.