В Нижнем Тагиле ищут 11-летнего ребёнка, который не вернулся с прогулки

14.01 Суббота, 11 октября 2025
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Нижнем Тагиле разыскивают Михаила Ясашных. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, ребёнок ушёл на прогулку 10 октября и не вернулся домой.

Михаилу 11 лет, его рост около 150 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза зелёные.

На момент пропажи мальчик был одет в красно-чёрную ветровку, красную кофту, синие камуфляжные штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кто видел Михаила или знает что-либо о его местонахождении, поисковики просят сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл аукцион на поставку троллейбусов в Екатеринбург

Предприятие снизило стартовую цену поставки на целых 400 миллионов рублей
