В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, спасли 16 человек, пострадал ребёнок
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки на территории Свердловской области пожарные ликвидировали 19 возгораний, сообщили в МЧС России по Свердловской области. Из них 13 произошли в жилом секторе. В результате пожаров пострадал один человек, спасены 16 жителей.
В Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров огонь повредил имущество и внутреннюю отделку квартиры на 11 этаже 18-этажного дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали 30 человек. Пострадал 11-летний ребёнок, его госпитализировали в медицинское учреждение.
Ещё одно возгорание произошло на улице Самолётная. Пожар затронул квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома, также на площади 15 квадратных метров. Огнеборцы спасли 16 человек, ещё 40 жильцов покинули дом самостоятельно. Никто не пострадал.
По данным МЧС, в 11% случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём. В 5% — короткое замыкание электросетей, ещё в 5% — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Ещё столько же пожаров произошло из-за неисправного электрооборудования и аварийного режима работы электропроводки.
02 октября 2025
02 октября 2025