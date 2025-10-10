МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 18 м/с в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области предупреждают о сильном ветре, который ожидается сегодня, 11 октября. По данным МЧС России по Свердловской области, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и избегать мест, где возможны обрушения конструкций. На улице не стоит приближаться к рекламным щитам и временным сооружениям, а также искать укрытие у стен зданий.Автолюбителям советуют не парковать машины под деревьями и рядом с конструкциями, которые могут быть плохо закреплены. В домах рекомендуется проверить окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, чтобы минимизировать риск повреждений.В случае чрезвычайных ситуаций специалисты напоминают, что обращаться за помощью можно по телефону 112.