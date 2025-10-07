Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки на территории Свердловской области сотрудники МЧС России потушили 11 пожаров. Только четыре из них произошли в жилом секторе.Самым масштабным возгоранием стал пожар в Красноуфимске: на улице Пушкина горели надворные постройки и частный дом. Площадь пожара составила 396 квадратных метров. С пламенем боролись 12 специалистов и 4 единицы техники, ликвидация заняла 42 минуты (что кажется удивительным, учитывая масштаб катастрофы). Причину происшествия устанавливают дознаватели.В Нижнем Тагиле, в коллективном саду «УВЗ № 3», огонь охватил неэксплуатируемое здание площадью 40 квадратных метров. На месте работали 6 пожарных и 2 единицы техники. Им удалось справиться с возгоранием за 12 минут.Ещё один пожар произошёл в селе Балакино — там на поле сгорел трактор. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники; возгорание было потушено за 6 минут. Предположительно, причиной произошедшего могла стала разгерметизация топливной системы.По данным МЧС, большинство пожаров минувшего четверга возникли из-за неосторожного обращения с огнём.