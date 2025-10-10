Возрастное ограничение 18+
В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Краснотурьинске водитель мусоровоза не заметил старушку и переехал её, когда сдавал назад. Пожилая женщина скончалась в городской больнице в течение двух часов после ДТП.
Происшествие, о котором идёт речь, случилось в минувший четверг, 9 октября, днём на дворовой территории возле дома №36 по улице Металлургов. Момент попал на камеру видеонаблюдения, видео опубликовали в телеграм-канале УГИБДД по Свердловской области.
Как рассказали в Госавтоинспекции, скончавшейся женщине было 89 лет. Водителю 46 лет, у него 24-летний водительский стаж. По его словам, он посмотрел в зеркало заднего вида, но никого не увидел и начал манёвр.
