В Екатеринбурге на Объездной дороге в смертельном ДТП столкнулись Peugeot и Lada
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, примерно в 19.20, в Екатеринбурге на Объездной дороге, в районе дома №62 по улице Крестинского, произошло смертельное ДТП с участием Peugeot и Lada.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, предварительно установлено, что автомобили ехали в попутном направлении, когда произошло столкновение. От удара их выбросило на разделительную полосу, после чего Lada врезалась в опору надземного пешеходного переходу, а Peugeot опрокинулся, «встав передней частью вертикально относительно земли».
В результате происшествия погиб 35-летний водитель Lada. В каком состоянии он находился в момент ДТП, установит экспертиза.
Водитель Peugeot – 43-летний мужчина – серьёзных травм избежал. Известно, что у него 25-летний водительский стаж. В момент аварии он был трезв.
