Из 18 свердловских пожаров среды один оказался смертельным
Фото: МЧС по Свердловской области
За прошедшие сутки подразделения МЧС России на территории Свердловской области ликвидировали 18 пожаров. Восемь из них произошли в жилом секторе. В огне пострадали два человека, ещё один погиб. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти одного жителя.
Самый трагический инцидент среды произошёл в садовом товариществе Колюткино, в коллективном саду «Бетфор». Здесь на площади 64 квадратных метра полностью сгорел садовый дом. В результате пожара погиб человек. На месте работали 12 специалистов и 5 единиц техники, ликвидация возгорания заняла почти два часа.
В Сухом Логу пламя повредило гаражный бокс площадью 64 квадратных метра. Пострадал один человек. Пожар был потушен за 14 минут силами двух пожарных расчётов.
В посёлке Афанасьевское пожар охватил частный жилой дом, в пик достигнув 20 квадратных метров. Благодаря быстрому прибытию спасателей удалось предотвратить гибель жильца. На месте работала одна пожарная машина и четыре специалиста.
В Байнах на улице Ленина сгорела кровля и стены частного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, на его тушение ушло 10 минут. В Нижней Салде огнём уничтожен торговый киоск площадью 20 квадратных метров. До прибытия пожарных удалось эвакуировать одного человека.
В Екатеринбурге зафиксированы два возгорания — в жилом доме на улице 40-летия Комсомола и в квартире на переулке Суворовском. В первом случае пострадал человек, во втором — лишь повреждено домашнее имущество.
