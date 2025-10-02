Из 18 свердловских пожаров среды один оказался смертельным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки подразделения МЧС России на территории Свердловской области ликвидировали 18 пожаров. Восемь из них произошли в жилом секторе. В огне пострадали два человека, ещё один погиб. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти одного жителя.Самый трагический инцидент среды произошёл в садовом товариществе Колюткино, в коллективном саду «Бетфор». Здесь на площади 64 квадратных метра полностью сгорел садовый дом. В результате пожара погиб человек. На месте работали 12 специалистов и 5 единиц техники, ликвидация возгорания заняла почти два часа.В Сухом Логу пламя повредило гаражный бокс площадью 64 квадратных метра. Пострадал один человек. Пожар был потушен за 14 минут силами двух пожарных расчётов.В посёлке Афанасьевское пожар охватил частный жилой дом, в пик достигнув 20 квадратных метров. Благодаря быстрому прибытию спасателей удалось предотвратить гибель жильца. На месте работала одна пожарная машина и четыре специалиста.В Байнах на улице Ленина сгорела кровля и стены частного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, на его тушение ушло 10 минут. В Нижней Салде огнём уничтожен торговый киоск площадью 20 квадратных метров. До прибытия пожарных удалось эвакуировать одного человека.В Екатеринбурге зафиксированы два возгорания — в жилом доме на улице 40-летия Комсомола и в квартире на переулке Суворовском. В первом случае пострадал человек, во втором — лишь повреждено домашнее имущество.