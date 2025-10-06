Возрастное ограничение 18+
В Тавдинском округе посреди озера Тумба загадочно погиб сборщик клюквы
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Тавдинском городском округе расследуют загадочные обстоятельства смерти местного жителя, 1980 года рождения, который накануне собирал клюкву.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, мужчина собирал ягоды на болотистой местности в районе озера Тумба. Известно, что после сбора он погрузил мешки с клюквой на лодку и направился к противоположному берегу, но, по не установленной в настоящий момент причине, выпал из лодки. Оказавшись в воде, мужчина попал под винт лодочного мотора и получил травмы, которые не позволили ему вернуться в лодку. Предварительно, он погиб от утопления. Его тело нашли вчера.
«Продолжается комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза»,
– сообщили в областном СК.
